Кондратьев: «летающие автоматы» спасают российских бойцов от атак ВСУ

Российские бойцы в зоне спецоперации начали использовать новое оружие — дроны с установленными на них автоматами Калашникова, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По словам специалиста, одно из преимуществ новой разработки — снижение риска ранения российских бойцов.
«Большой плюс в том, что это именно дрон, а не живой человек, не солдат. Это резко снижает риски получить тяжелые травмы и вероятность гибели бойца, чем если бы он самостоятельно пробирался для того, чтобы уничтожить диверсионную или, например, снайперскую группу», — пояснил он.
Кондратьев подчеркнул, что эта разработка используется в зоне СВО уже около года.
Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали украинскую снайперскую пару с помощью дрона, на который был установлен автомат Калашникова.
Комментируя этот случай, Кондратьев пояснил, что на такой дрон устанавливается видеокамера, которая помогает оператору понять, куда именно нужно направлять огонь из стрелкового оружия.