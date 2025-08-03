Кондратьев: «летающие автоматы» спасают российских бойцов от атак ВСУ

«Большой плюс в том, что это именно дрон, а не живой человек, не солдат. Это резко снижает риски получить тяжелые травмы и вероятность гибели бойца, чем если бы он самостоятельно пробирался для того, чтобы уничтожить диверсионную или, например, снайперскую группу», — пояснил он.