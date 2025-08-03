Артиллеристы «Востока» уничтожили блиндаж ВСУ и группу украинских боевиков

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожил вражеские укрепления и группу украинских боевиков вблизи села Ольговское в Запорожской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным «Шрапнель».
«Дежурили, поступила команда отработать по участку лесополосы в районе села Ольговское (Запорожская область — ред.), в которой, по данным разведки, противник оборудовал укрепления. Работали хорошо, кучно — поправки были не более 50 метров», — сообщил боец.
По его словам, расчет операторов БПЛА группировки «Восток», корректировавший работу орудия, сообщил, что был уничтожен блиндаж противника и не менее трех боевиков ВСУ.
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