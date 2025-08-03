Генерал Липовой раскрыл два места запуска беспилотников на Самару и Пензу

Вооруженные силы Украины продолжают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В частности, дроны в ночь на 2 августа были направлены в сторону Пензы, Самары и Липецка. Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru рассказал, откуда запускают дроны и кто за этим стоит.