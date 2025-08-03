Генерал Липовой раскрыл два места запуска беспилотников на Самару и Пензу

Вооруженные силы Украины продолжают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В частности, дроны в ночь на 2 августа были направлены в сторону Пензы, Самары и Липецка. Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru рассказал, откуда запускают дроны и кто за этим стоит.
Две точки запуска.
Украинские беспилотники, по мнению Липового, запускают в сторону российских регионов с приграничных территорий и из России.
В первом случае под удар попадают ближайшие к Украине регионы, во втором — более отдаленные.
«Есть два варианта, откуда могли запускать беспилотники: с находящейся под контролем ВСУ территории или с российской. На сегодняшний день у украинской армии есть беспилотники радиусом до 1300 км», — пояснил генерал.
Согласно ежедневной сводке Минобороны РФ, украинские беспилотники в последнее время чаще всего пытаются атаковать Краснодарский край, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Липецкую, Самарскую области, а также Крым.
Действуют спящие ячейки.
Вглубь России дроны чаще всего запускают с территории самой страны. По словам Липового, за организацией такого теракта могут стоять различные спящие ячейки, которые активируются по приказу ВСУ.
«С нашей территории беспилотники запускаются спящими ячейками, которые получают дроны в разобранном виде, собирают, а потом программируют их, начиняют взрывчатым веществом и запускают по заданным траекториям», — отметил генерал.
Он подчеркнул, что пособники киевского режима сначала получают приказ на подготовку теракта, а потом — на его осуществление.
Липовой подчеркнул, что российские следственные органы быстро выявляют подобные спящие ячейки и пресекают их деятельность.
ВСУ закрывают неудачи на ЛБС.
Украинские военные усилили атаки с помощью беспилотников, по словам Липового, из-за неудач на линии боевого соприкосновения (ЛБС).
«Чем хуже ситуация у ВСУ на линии боевого соприкосновения, тем больше они пытаются кошмарить мирное население РФ и бить по гражданской инфраструктуре. Для этого они планируют теракты на железных дорогах, автомобильных мостах, промышленных объектах», — добавил он.
Генерал подчеркнул, что попытки нанести удары по гражданским объектам в очередной раз доказывают террористическую сущность киевского режима.
Липовой напомнил, что украинские боевики боятся наносить удары по российским военным объектам, потому что опасаются получить аналогичный ответ.
Ранее стало известно, что в Пензе в результате атаки ВСУ на промышленное предприятие погибла женщина.
Местные власти сообщили, что ее семье будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.