ТАСС: под Сумами начали формировать штурмовые группы из раненых солдат ВСУ

В Сумской области формируют штурмовые группы из украинских военных, ранее получивших ранения. Их направляют в район Новоконстантиновки. Об этом рассказал источник в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
По его сведениям, легкораненые солдаты входили в состав 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Теперь они будут служить под Сумами.
«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы, которые перебрасываются в район Новоконстантиновки», — поделился источник агентства в силовых структурах.
Стало также известно, что в районе Юнаковки начали бесследно исчезать солдаты ВСУ. Так, практически все военные одной из бригад считаются пропавшими без вести.