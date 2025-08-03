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ТАСС: под Сумами начали формировать штурмовые группы из раненых солдат ВСУ

Командование ВСУ перебрасывает раненых солдат для формирования полков под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области формируют штурмовые группы из украинских военных, ранее получивших ранения. Их направляют в район Новоконстантиновки. Об этом рассказал источник в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

По его сведениям, легкораненые солдаты входили в состав 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Теперь они будут служить под Сумами.

«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы, которые перебрасываются в район Новоконстантиновки», — поделился источник агентства в силовых структурах.

Стало также известно, что в районе Юнаковки начали бесследно исчезать солдаты ВСУ. Так, практически все военные одной из бригад считаются пропавшими без вести.