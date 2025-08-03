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При ударе по сектору Газа погиб сотрудник Красного Полумесяца

Ещё три человека получили ранения в результате атаки на здание в палестинском городе Хан-Юнисе.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) стал жертвой удара по штаб-квартире организации в городе Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщила организация на своей странице в социальной сети X*.

Представители учреждения обвинили в атаке Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Организация также прикрепила к посту кадры с места нападения.

«На видео запечатлены первые моменты нападения израильских сил на штаб-квартиру Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате которого в здании начался пожар, из-за чего погиб один сотрудник», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ещё три человека получили ранения.

Напомним, 28 июля телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники проинформировал, что Израиль пообещал не наносить удары по пунктам распределения гуманитарной помощи в Газе. Соответствующее соглашение было достигнуто между посредниками и израильской стороной.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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