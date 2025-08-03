Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении

«В окопе перебило газовую трубку у меня и поршень. Я взял автомат, он валялся в грязи, поменял газовую трубку с поршнем и пошел дальше в бой. Буквально на коленке я его починил. Вот эти автоматы (производства стран НАТО — ред.) так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», — сказал «Заря».