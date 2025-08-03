Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении

Среди образцов трофейного оружия несколько экземпляров болгарского производства.
«Гранатомет — полная копия нашего ГП-25. Это производят болгары. UBGL — это название именно 40-миллиметрового гранатомета. То есть если у нас это просто ГП-25 называется, то они назвали UBGL. Они производят сейчас, но взяли от советских инженеров», — рассказал военнослужащий с позывным «Заря».
Военнослужащий продемонстрировал несколько видов натовского оружия — гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136). Облегченный пулемет FN Mini-Mi удалось забрать после штурма бетонированного ДОТа. А снайперскую винтовку FN SCAR российские военные отобрали у сдавшегося в плен боевика ВСУ. По мозолям и наколкам удалось определить, что хозяин винтовки — не мобилизованный, а профессиональный снайпер, пояснил «Заря».
«Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали», — рассказал «Заря», однако, по его словам, такие винтовки применяют силы специальных операций США.
В то же время российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова, который также используют ВСУ, остаётся самым надёжным и удобным оружием, поскольку иностранные образцы невозможно починить в боевой обстановке.
«В окопе перебило газовую трубку у меня и поршень. Я взял автомат, он валялся в грязи, поменял газовую трубку с поршнем и пошел дальше в бой. Буквально на коленке я его починил. Вот эти автоматы (производства стран НАТО — ред.) так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», — сказал «Заря».