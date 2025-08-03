В Ленобласти — угроза атаки БПЛА. Дрозденко называет опасные районы

«В западных, южных и восточных районах объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», гласит предупреждение.
Глава региона также уведомил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
В 08:17 предупреждение о воздушной опасности жителям Ленобласти разослала РСЧС через мобильных операторов.
Представитель Росавиации сегодня в 04:56 сообщал о введении плана «Ковер» в аэропорту Пскова. Ограничения на прием и выпуск самолетов там действуют до сих пор. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в граничащем с Ленобластью регионе уже был сбит дрон — по его информации, БПЛА перехватили в Псковском районе над Неёлово.
Из Пулково о введении ограничений на работу аэропорта еще не сообщали, но на табло вылетов уже загорелись красным первые задержанные рейсы.
Этим утром Минобороны отчиталось, что в течение прошедшей ночи с 23.30 2 августа до 05.00 воскресенья дежурными средствами ПВО были уничтожены 93 украинских беспилотника.
Ночью атаке БПЛА подвергся Сочи, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В Адлерском районе обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошел пожар. Горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров.
В результате налета дронов на Воронеж пострадали четыре человека. По сведениям главы региона Александра Гусева, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила женщина. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода был доставлен в больницу с ожогом.