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В Ленобласти предупредили о замедлении интернета из-за атак БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в воздушном пространстве нескольких районов Ленинградской области, возможно частичное понижение скорости мобильного интернета. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

Глава Ленинградской области предупредил, что в западных, южных и восточных районах региона объявлена опасность атаки беспилотников, в связи с чем возможно замедление скорости мобильного интернета.

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