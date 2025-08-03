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Лебедев сообщил об ударе по иностранным военным в Николаеве

Для оказания помощи боевикам, которые получили ранения в Николаеве, были задействованы иностранные медики.

Источник: Аргументы и факты

Скопление иностранных военных в Николаеве, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, подверглось удару, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Под удар, вероятнее всего, попали иностранные военные — и не какие-то латиносы, а европейцы. Восемь военных скорых под охраной вывезли тяжело раненых», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев отметил, что для оказания помощи боевикам были задействованы иностранные медики. Координатор уточнил, что также знает о присутствии иностранных военных в ряде сёл Баштанского района Николаевской области.

По его словам, боевики ВСУ заняли школы, клубы и пустующие дома.

Напомним, поздно вечером 2 августа стало известно, что в Николаеве прогремел взрыв, после чего в городе были зафиксированы перебои с электроснабжением. Кроме того, в Николаевской области объявили воздушную тревогу.