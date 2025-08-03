Сочи ночью подвергся атаке беспилотников. Что об этом известно

В ночь на 3 августа Сочи второй раз за 10 дней подвергся атаке беспилотников. По информации министерства обороны РФ, над акваторией Черного моря были уничтожены 60 БПЛА, конкретно над территорией Краснодарского края — один.



ЧП в Сочи прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.



«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале.



Ситуация на месте контролирует мэр Сочи Андрей Прошунин.



Позже оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что горели 5 гаражей на улице Авиационной, пожар также тушат в расположенном здесь же магазине.



Информации о пострадавших нет.



«В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 75 человек, 22 единицы техники», — рассказали в оперштабе.