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Сочи ночью подвергся атаке беспилотников. Что об этом известно

В городе горят резервуар на нефтебазе и гаражный кооператив.

Источник: Краснодар и край — Telegram

В ночь на 3 августа Сочи второй раз за 10 дней подвергся атаке беспилотников. По информации министерства обороны РФ, над акваторией Черного моря были уничтожены 60 БПЛА, конкретно над территорией Краснодарского края — один.

ЧП в Сочи прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ситуация на месте контролирует мэр Сочи Андрей Прошунин.

Позже оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что горели 5 гаражей на улице Авиационной, пожар также тушат в расположенном здесь же магазине.

Информации о пострадавших нет.

«В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 75 человек, 22 единицы техники», — рассказали в оперштабе.

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