За ночь над Черным морем и Крымом сбили 61 беспилотник ВСУ

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, беспилотники самолетного типа были ликвидированы с 23:30 2 августа до 5:00 3 августа. В течение указанного периода над регионами страны сбили 93 вражеских БПЛА, при этом над Черным морем нейтрализовали 60 дронов, над Крымом — один.
Отметим, что ночью движение транспортных средств по Крымскому мосту не закрывали. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам досмотра, на 8 утра в воскресенье в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 1400 машин, время ожидания составит порядка четырех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 30 авто.
Ранее сообщалось, что ночью второго августа российские военные нейтрализовали 11 беспилотников ВСУ над Азовским и Чёрным морями. В тот же период над Крымом сбили один дрон противника.