Четыре воронежца пострадали при ночной атаке украинских БПЛА

Четыре жителя Воронежской области ранены из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Александр Гусев.
Две женщины госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.
После ударов БПЛА произошло возгорание частного дома, который полностью разрушен. В нескольких домах повреждены стены, кровля и остекление. Также огонь в пригороде повредил автомагазин и сарай. Последствия ещё уточняются.
Ранее воронежский губернатор сообщил, что ночью над Воронежем и тремя районами области уничтожено около 15 беспилотников. Тогда он упомянул о первой пострадавшей, возгорании ряда частных домов и хозпостроек, а также о повреждённых единицах транспорта.
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