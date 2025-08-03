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Четыре воронежца пострадали при ночной атаке украинских БПЛА

Трое госпитализированы.

Источник: АиФ

Четыре жителя Воронежской области ранены из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Александр Гусев.

Две женщины госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

После ударов БПЛА произошло возгорание частного дома, который полностью разрушен. В нескольких домах повреждены стены, кровля и остекление. Также огонь в пригороде повредил автомагазин и сарай. Последствия ещё уточняются.

Ранее воронежский губернатор сообщил, что ночью над Воронежем и тремя районами области уничтожено около 15 беспилотников. Тогда он упомянул о первой пострадавшей, возгорании ряда частных домов и хозпостроек, а также о повреждённых единицах транспорта.

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