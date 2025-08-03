Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области

«По предварительным данным пострадавших нет», — написал глава региона.
По данным Минобороны РФ, всего над территорией страны минувшей ночью были перехвачены 93 беспилотника.
Напомним, в конце июля над регионом сбили два беспилотника.
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