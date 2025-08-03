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Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области

Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области в ночь на 3 августа, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Источник: Время

«По предварительным данным пострадавших нет», — написал глава региона.

По данным Минобороны РФ, всего над территорией страны минувшей ночью были перехвачены 93 беспилотника.

Напомним, в конце июля над регионом сбили два беспилотника.

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