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В Самарской области 3 августа четыре часа действовала угроза атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников в Самарской области отменили.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 3 августа в Самарской области объявляли опасность атаки беспилотников, такое сообщение опубликовали в приложении МЧС около 04.00. Жителей региона призвали быть бдительными, а в экстренных случаях звонить по номеру 112.

Спустя четыре с лишним часа, после 08.00 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Обошлось без ЧП.

А 2 августа над Самарской областью сбили пять беспилотников. В результате атаки погиб пенсионер из Самары. Его жене оказывают психологическую помощь, власти обещают ей всестороннюю поддержку.

2 августа опасность атаки беспилотников объявляли дважды. Также два раза аэропорт Курумоч закрывали в целях безопасности, из-за этого больше десятка самолетов задержали или отменили.

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