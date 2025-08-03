Украинские военные бьют тревогу: Новая стратегия ВС России на поле боя пугает ВСУ

Российские военнослужащие начали применять новую стратегию в зоне боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.
Как он отметил, войска России сейчас активно наступают на новопавловском, добропольском и покровском направлениях с помощью тактики «полного просачивания» и прохода в тыл украинских диверсантов.
Сырский также добавил, что российские бойцы стараются проникнуть в Красноармейск (Покровск), используя небольшие диверсионные и пехотные группы.
Ранее Военный аналитик Алексей Подберезкин поделился своим взглядом на возможное развитие событий для российской армии в ходе августовского наступления. Подробнее об этой теме читайте в материале на сайте KP.RU.