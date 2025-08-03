Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты

Ранее губернатор Ленобласти сообщил об опасности БПЛА.

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на вылет и посадку. Об этом сообщили в Росавиации.

— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщили в телеграм-канале ведомства. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, ограничения отразились на воздушных трассах в ряде районов Ленинградской области, в частности тех, которые используются для полетов в направлении Калининграда. Отмечается, что в аэропорту Храброво так же возможны корректировки в расписании.

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. По его данным, беспилотники могут появиться в западных, южных и восточных районах региона. Предупреждение о воздушной опасности поступило от губернатора рано утром.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше