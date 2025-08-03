В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на вылет и посадку. Об этом сообщили в Росавиации.
— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщили в телеграм-канале ведомства. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По данным Росавиации, ограничения отразились на воздушных трассах в ряде районов Ленинградской области, в частности тех, которые используются для полетов в направлении Калининграда. Отмечается, что в аэропорту Храброво так же возможны корректировки в расписании.
Как ранее рассказывала «КП-Петербург», глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. По его данным, беспилотники могут появиться в западных, южных и восточных районах региона. Предупреждение о воздушной опасности поступило от губернатора рано утром.