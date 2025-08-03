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Бойцы Ленинградского полка захватили вооружение НАТО в Харьковской области

Среди найденного бойцами РФ оружия были гранаты М67 и снайперская винтовка FN SCAR.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка из подразделения группировки войск «Север» захватили несколько моделей вооружения НАТО на передовой в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости российский военный с позывным «Заря».

Среди найденного оружия были гранаты М67, снайперская винтовка FN SCAR, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136) и легкий пулемет FN Mini-Mi. Кроме того, бойцы армии РФ обнаружили несколько болгарских 40-миллиметровых гранатометов UBGL, которые по своему внешнему виду практически идентичны советскому ГП-25.

«Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали», — заявил агентству собеседник. Однако, военный отметил, что по наличию татуировок и состоянию рук было очевидно, что перед ними стоит профессионал.

«Заря» добавил, что автоматы Калашникова по-прежнему считаются более надежными для ведения боя у украинских диверсантов. Он пояснил это тем, что данное оружие можно самостоятельно восстановить в полевых условиях, в то время как навороченное западное ружье — нет.

Напомним, что 31 июля Минобороны РФ сообщили об освобождении города Часового Яра на донецком направлении. Известно, что для ВСУ он имел важное стратегическое значение, поскольку в той зоне находился их ключевой транспортно-логистический центр.

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