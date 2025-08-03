Бойцы Ленинградского полка захватили вооружение НАТО в Харьковской области

«Заря» добавил, что автоматы Калашникова по-прежнему считаются более надежными для ведения боя у украинских диверсантов. Он пояснил это тем, что данное оружие можно самостоятельно восстановить в полевых условиях, в то время как навороченное западное ружье — нет.