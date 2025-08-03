Оперштаб: Пожар на двух резервуарах с топливом нефтебазы в Сочи локализован

Ранее сообщалось, что здесь загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Как выяснилось, пожар вскоре перешел на еще один резервуар с топливом.
При этом общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра.
«В 06:05 пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, — уточнили в Оперштабе региона. — В 07.30 — локализовали на втором».
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, на месте ликвидации пожара сейчас работают 127 человек и 35 единиц техники.
Власти также заявили о полной ликвидации возгорания в гаражном кооперативе на улице Авиационной в Адлерском районе, в котором после падения обломков БПЛА оказались повреждены вторые этажи комплекса. Общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 квадратных метров.
«Также поступало сообщение о пожаре в магазине. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось», — отметили в Опрештабе.
Напомним, этой ночью средства ПВО сбили 61 беспилотник над Черным морем и Краснодарским краем. В течение всей сегодняшней ночи в Краснодарском крае действовал режим беспилотный опасности, введенный Центром оповещения региона 3 августа в 00:09. Мэр Сочи в воскресенье в 06:15 объявил об отмене на территории города-курорта угрозы атаки БПЛА.