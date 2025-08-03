Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области за ночь сбили более 25 БПЛА

ВОРОНЕЖ, 3 авг — РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ минувшей ночью над Воронежской областью было уничтожено более 25 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадали четыре человека, загорелись ряд частных домов.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в больницах города остаются трое из четверых пострадавших. Одна женщина 79 лет в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации. Мужчина 52 лет и женщина 38 лет находятся в состоянии средней тяжести.

«В муниципалитетах уже готовятся приступить к устранению последствий. Никому из граждан, чье жилье пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось. Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введен режим ЧС. Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул глава области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше