В Воронежской области за ночь сбили более 25 БПЛА

Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадали четыре человека, загорелись ряд частных домов.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он уточнил, что в больницах города остаются трое из четверых пострадавших. Одна женщина 79 лет в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации. Мужчина 52 лет и женщина 38 лет находятся в состоянии средней тяжести.
«В муниципалитетах уже готовятся приступить к устранению последствий. Никому из граждан, чье жилье пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось. Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введен режим ЧС. Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул глава области.