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Одна из пострадавших в Воронеже от атаки БПЛА находится в крайне тяжелом состоянии

Губернатор Воронежской области рассказал о состоянии пострадавших от атаки беспилотников 3 августа.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что одна из пострадавших в результате атаки БПЛА ночью 3 августа находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Женщине 79 лет. Еще у двух пациентов (мужчина 52 лет и женщина 38 лет) состояние средней тяжести. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь врачи. Напомним, всего пострадали четверо.

По уточненным данным, минувшей ночью силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов.

На местах падения обломков беспилотников продолжают работать специалисты от муниципалитетов. Они оценивают причиненный имуществу ущерб и готовятся к работе по устранению последствий. По предварительным данным, повреждены.

— Никому из граждан, чье жилье пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось,-добавил Александр Гусев.

Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введен режим ЧС.

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