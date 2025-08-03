Одна из пострадавших в Воронеже от атаки БПЛА находится в крайне тяжелом состоянии

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что одна из пострадавших в результате атаки БПЛА ночью 3 августа находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Женщине 79 лет. Еще у двух пациентов (мужчина 52 лет и женщина 38 лет) состояние средней тяжести. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь врачи. Напомним, всего пострадали четверо.
По уточненным данным, минувшей ночью силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов.
На местах падения обломков беспилотников продолжают работать специалисты от муниципалитетов. Они оценивают причиненный имуществу ущерб и готовятся к работе по устранению последствий. По предварительным данным, повреждены.
— Никому из граждан, чье жилье пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось,-добавил Александр Гусев.
Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введен режим ЧС.