Над Ленинградской областью уничтожили три беспилотника

Утром 3 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность беспилотников в западных, южных и восточных районах региона. Тогда же он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Сообщение об этом появилось на канале губернатора 07:44 мск, публикация об отбое воздушной опасности — в 11:18.