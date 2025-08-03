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Над Ленинградской областью уничтожили три беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Ленинградской областью, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Дроны были перехвачены в период с 8:00 до 8:10 мск.

Утром 3 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность беспилотников в западных, южных и восточных районах региона. Тогда же он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Сообщение об этом появилось на канале губернатора 07:44 мск, публикация об отбое воздушной опасности — в 11:18.

На фоне предупреждений в Пулково ввели ограничения на полеты, которые действовали более получаса. В этот период на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.