Подразделения «Юг» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов», — говорится в сводке.