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Подразделения «Юг» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов», — говорится в сводке.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов»*(запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванополье Донецкой Народной Республики.

* Запрещенная в России террористическая организация