«Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов», — говорится в сводке.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов»*(запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванополье Донецкой Народной Республики.
* Запрещенная в России террористическая организация