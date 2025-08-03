Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

«Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер Senator канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.