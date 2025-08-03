Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное в Харьковской области, Новоселовка и Яровая в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер Senator канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.