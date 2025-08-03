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Подразделения «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица, Варачино, Юнаковка, Яблоновка, Ленинское, Перше Травня и Андреевка Сумской области.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Амбарное и Волчанск Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля», — отмечает МО РФ.