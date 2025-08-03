Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 11 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики.