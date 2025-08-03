Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.