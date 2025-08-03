ПВО за сутки сбила 274 беспилотника

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74460 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24432 танка и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28136 орудий полевой артиллерии и минометов, 39069 единиц специальной военной автомобильной техники.