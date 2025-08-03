Гладков рассказал о «самой большой проблеме приграничья»

По словам главы региона, на завтрашнем заседании правительства будут обсуждаться итоги его поездки в Белгородский и Валуйский округа. Гладков отметил, что часть вопросов до сих пор остается нерешенной. «И, конечно же, здесь задача государственной и муниципальной власти — каждый день думать о том, как мы защищаем своих жителей, которые живут в приграничье», — сказал он.