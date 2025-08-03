Гладков рассказал о «самой большой проблеме приграничья»

С начала 2025 года Белгородская область более 12 тыс. раз подвергалась ударам украинских беспилотников, с начала июля — свыше 2,5 тыс. раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, именно атаки со стороны Украины являются «самой большой проблемой для приграничья».
В видеообращении Гладков признал, что принимаемые властями меры для защиты жителей приграничных районов недостаточны. «Понимаем, что их количество нужно увеличивать», — добавил губернатор.
По словам главы региона, на завтрашнем заседании правительства будут обсуждаться итоги его поездки в Белгородский и Валуйский округа. Гладков отметил, что часть вопросов до сих пор остается нерешенной. «И, конечно же, здесь задача государственной и муниципальной власти — каждый день думать о том, как мы защищаем своих жителей, которые живут в приграничье», — сказал он.
После начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на 3 августа над регионом сбили семь беспилотников.
Накануне Гладков сообщил, что в результате атаки со стороны Украины пострадали два мирных жителя: мужчина и женщина, а также двое бойцов подразделения «Орлан», которое занимается охраной объектов и защитой населения.