Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более десяти рейсов задержали в Пулково из-за атаки беспилотников в Ленобласти

Атака беспилотников в Ленобласти задержала на вылет из Пулково 11 рейсов в Москву, Калиниград, Екатеринбург и Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 3 августа. Ведомство продолжает вести надзорные мероприятия.

Источник: Коммерсантъ

В прокуратуре подчеркнули, что контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. На текущий момент петербургский аэропорт работает штатно. Пассажиры могут обратиться за защитой своих прав по телефону горячей линии: 8 (911) 973−22−00.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал о трех сбитых БПЛА на территории 47-го региона. Разрушений и пострадавших нет, беспилотники подавили силами РЭБ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше