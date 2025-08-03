Более десяти рейсов задержали в Пулково из-за атаки беспилотников в Ленобласти

В прокуратуре подчеркнули, что контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. На текущий момент петербургский аэропорт работает штатно. Пассажиры могут обратиться за защитой своих прав по телефону горячей линии:
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал о трех сбитых БПЛА на территории 47-го региона. Разрушений и пострадавших нет, беспилотники подавили силами РЭБ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше