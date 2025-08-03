«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — сказал собеседник агентства.
Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник
МОСКВА, 3 авг — РИА Новость. Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область — перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.