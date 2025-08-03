«Сжимают кольцо»: Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ у Красноармейска

Боевики ВСУ находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, российские бойцы сжимают кольцо вокруг самого города Красноармейска (укр. — Покровск). Об этом сообщил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что на Красноармейском направлении сообщается о продвижении российских сил в ряде населенных пунктов.
«Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается», — сказал глава региона.
Пушилин отметил, что с нескольких направлений продвигаются подразделения ВС РФ.
Как писал сайт KP.RU, 31 июля военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что российские бойцы продвигаются в районе Красноармейска в ДНР, перерезая логистику противника. Он отметил, что подразделения «Центра» уже перерезали трассу, соединяющую Покровск и Мирноград с Добропольем. По его словам, у гарнизонов ВСУ этих городов осталось только две логистических артерии для снабжения и ротации.