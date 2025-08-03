«Сжимают кольцо»: Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ у Красноармейска

Как писал сайт KP.RU, 31 июля военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что российские бойцы продвигаются в районе Красноармейска в ДНР, перерезая логистику противника. Он отметил, что подразделения «Центра» уже перерезали трассу, соединяющую Покровск и Мирноград с Добропольем. По его словам, у гарнизонов ВСУ этих городов осталось только две логистических артерии для снабжения и ротации.