Опубликованы переговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром

В сети появилась аудиозапись переговоров между украинским военным и командиром 14-й бригады нацгвардии, развернутой на красноармейском (покровском) направлении.
В записи командир с позывным Белый резко выражает недовольство тем, что его подчиненный, известный как Амбал, уже в третий раз отступает под огнем.
Несмотря на заявление бойца о полном разрушении позиции, офицер игнорирует доводы и настаивает на возвращении.
Ранее сообщалось, как около 400 тыс. солдат ВСУ самовольно оставили боевые части. Такая ситуация сложилась по разным причинам, одна из них — нежелание быть убитыми «в затылок» собственными командирами.