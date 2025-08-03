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Опубликованы переговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром

Офицер на записи в нецензурной форме спрашивает подчиненного, почему тот уже третий раз отходит под огнем российских войск.

Источник: Аргументы и факты

В сети появилась аудиозапись переговоров между украинским военным и командиром 14-й бригады нацгвардии, развернутой на красноармейском (покровском) направлении.

В записи командир с позывным Белый резко выражает недовольство тем, что его подчиненный, известный как Амбал, уже в третий раз отступает под огнем.

Несмотря на заявление бойца о полном разрушении позиции, офицер игнорирует доводы и настаивает на возвращении.

Ранее сообщалось, как около 400 тыс. солдат ВСУ самовольно оставили боевые части. Такая ситуация сложилась по разным причинам, одна из них — нежелание быть убитыми «в затылок» собственными командирами.