ВС России отбили крупную атаку киевских боевиков на село Каменское, которое расположено на степногорском направлении Запорожской линии фронта. Как рассказал РИА Новостям председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские военные обратили ВСУшников в бегство и ликвидировали более 20 боевиков.
«Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал», — сказал спикер.
Рогов также подчеркнул, что киевские боевики пытались предпринять контратаку с северо-востока. Однако они были разбиты подразделениями российской армии.
Как KP.RU уже писал, ВС России освободили Каменское 17 июля. Освобождение населенного пункта позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск и открывает прямую дорогу на город Запорожье, подчеркивает Рогов.