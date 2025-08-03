ВС России отбили крупную атаку киевских боевиков на село Каменское, которое расположено на степногорском направлении Запорожской линии фронта. Как рассказал РИА Новостям председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские военные обратили ВСУшников в бегство и ликвидировали более 20 боевиков.