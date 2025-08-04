Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 11 дронов над регионами России

За два часа в вечернее время 3 августа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 11 беспилотников, запущенных с украинской стороны.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары были отражены в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
По уточнённым данным, четыре аппарата были уничтожены над Крымом, три — в небе над Брянской областью, два — над Черным морем, еще по одному — над Курской и Орловской областями. Все БПЛА представляли собой летательные аппараты самолетного типа.
Ранее в Севастополе к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА.
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