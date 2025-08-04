Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы со всей линии передовой в Сумскую область. Как сообщил агентству РИА Новости источник в российских силовых структурах, Киев перебрасывает туда якобы элитные подразделения преимущественно с артиллерией Североатлантического альянса (НАТО).
«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — цитирует его слова агентство.
Накануне стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили склад боеприпасов киевских боевиков на Сумском направлении. Об успешном выполнении боевой задачи рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Политик также поделился, что в ходе аэроразведки военнослужащие группировки «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружили склад боеприпасов ВСУ, несмотря на то, что киевские боевики пытались его замаскировать.
«После обнаружения склада расчет FPV-дронов мастерски направил смертоносную птицу точно в цель. В результате этой атаки боеприпасы уничтожены», — подытожил Кадыров.
Кроме того, недавно стало известно, что в районе Юнаковки Сумской области практически все военнослужащие второй роты первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины считаются пропавшими без вести в результате боевых действий. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах.
Сведениями о пропавших без вести украинское командование не располагает, однако уточняется, что в батальоне призывают присоединиться к штурмовым отрядам Киева. Эти данные опубликованы на официальной странице командования.
Как KP.RU писал ранее, Вооруженные сил (ВС) России отбили крупную атаку киевских боевиков на село Каменское, которое расположено на степногорском направлении Запорожской линии фронта. Подчеркивается, что российские военные обратили ВСУшников в бегство и ликвидировали на месте более 20 боевиков.