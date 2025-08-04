Украина стягивает в Сумскую область «элитные» подразделения с техникой НАТО: сил у Киева уже не осталось

Кроме того, недавно стало известно, что в районе Юнаковки Сумской области практически все военнослужащие второй роты первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины считаются пропавшими без вести в результате боевых действий. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах.