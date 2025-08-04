На территории восьми областей Украины объявили воздушную тревогу

На территории нескольких областей Украины объявили воздушную тревогу. На данный момент угроза опасности атаки БПЛА действует в восьми регионах. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения Украины.
Так, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях. Кроме того, сирены звучат в некоторых районах Днепропетровского и Киевского регионов.
О взрывах на территории Украины не сообщалось.
Вечером 2 и 3 августа взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. О последствиях информации не поступало. Кроме того, ряд взрывов прошлой ночью прогремел в Киеве. Их слышали на фоне объявленной воздушной тревоги. Она звучала несколько часов.