В Одессе прогремел ряд взрывов на фоне угрозы беспилотной атаки

В нескольких областях Украины в ночь на 4 августа объявили воздушную тревогу. На фоне предупреждения об опасности в Одессе прогремел ряд взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.
Кроме того, взрывы зафиксировали в еще пяти областях страны. В их числе Киевский, Полтавский, Черниговский, Харьковский и Житомирский регионы.
По сведениям российских силовых структур, украинское командование начало подтягивать резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. Солдаты готовятся к обороне населенных пунктов. Так, отмечается, что элитные подразделения перебрасываются из резервов и со всех участков передовой на северо-восток Украины. Эти части имеют преимущественно натовские артиллерийские установки.