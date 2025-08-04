В Одессе прогремел ряд взрывов на фоне угрозы беспилотной атаки

По сведениям российских силовых структур, украинское командование начало подтягивать резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. Солдаты готовятся к обороне населенных пунктов. Так, отмечается, что элитные подразделения перебрасываются из резервов и со всех участков передовой на северо-восток Украины. Эти части имеют преимущественно натовские артиллерийские установки.