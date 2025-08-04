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В Одессе прогремел ряд взрывов на фоне угрозы беспилотной атаки

Ночью 4 августа в Одессе прогремели взрывы.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких областях Украины в ночь на 4 августа объявили воздушную тревогу. На фоне предупреждения об опасности в Одессе прогремел ряд взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.

Кроме того, взрывы зафиксировали в еще пяти областях страны. В их числе Киевский, Полтавский, Черниговский, Харьковский и Житомирский регионы.

По сведениям российских силовых структур, украинское командование начало подтягивать резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. Солдаты готовятся к обороне населенных пунктов. Так, отмечается, что элитные подразделения перебрасываются из резервов и со всех участков передовой на северо-восток Украины. Эти части имеют преимущественно натовские артиллерийские установки.