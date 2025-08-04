Сотрудники российских силовых структур провели большую работу по вычислению персональных данных начальника СБУ по Сумской области Олега Красношапки. Им удалось узнать его номера телефонов, данные банковской карты и адрес. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Источник отметил, что до назначения начальником областного управления Олег Красношапка был ответственным за борьбу с коррупцией. Однако он, наоборот, способствовал ее процветанию.
«Он пользуется WhatsApp*, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями», — поделились в силовых структурах.
Ранее стало известно, что СБУ задержала бывшего чиновника Министерства обороны Украины по подозрению в краже 24 миллионов долларов. Эти средства были выделены на приобретение продуктов питания для ВСУ.
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