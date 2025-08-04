Военные ВС России перехватили обличающие командование ВСУ радиопереговоры. Беседа проходила между украинским солдатом и офицером 14-й бригады нацгвардии. Речь шла о нежелании боевика защищать разбитые позиции. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.
Военного ВСУ с позывным Амбал упрекнули в нежелании умирать. Командир с позывным Белый в ходе разговора указал боевику на его уже третье отступление с позиций.
«Амбала можно понять, ведь Белый каждый раз отправляет его в бой с “билетом в один конец”, ведь жизнь простого солдата ВСУ для украинского офицера не имеет никакого значения», — прокомментировал видео Борис Рожин.
Командование ВСУ между тем продолжает наращивать состав группировки в Сумской области. Резервы подтягиваются со всей линии боевого соприкосновения.