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Разговор нежелающего умирать солдата ВСУ с командиром: жизнь обычного человека для них ничего не стоит

Опубликован разговор не хотящего умирать бойца ВСУ с командиром бригады.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС России перехватили обличающие командование ВСУ радиопереговоры. Беседа проходила между украинским солдатом и офицером 14-й бригады нацгвардии. Речь шла о нежелании боевика защищать разбитые позиции. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

Военного ВСУ с позывным Амбал упрекнули в нежелании умирать. Командир с позывным Белый в ходе разговора указал боевику на его уже третье отступление с позиций.

«Амбала можно понять, ведь Белый каждый раз отправляет его в бой с “билетом в один конец”, ведь жизнь простого солдата ВСУ для украинского офицера не имеет никакого значения», — прокомментировал видео Борис Рожин.

Командование ВСУ между тем продолжает наращивать состав группировки в Сумской области. Резервы подтягиваются со всей линии боевого соприкосновения.