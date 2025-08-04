Украинский пленный: в ВСУ людей мобилизуют с психическими заболеваниями

«Очень быстро я прошел медицинскую проверку. Быстро все по пять минут проверяли: рост, как я себя чувствую. И психолог тоже спрашивал. Я рассказал психологу свою историю болезни. Психическое расстройство, нервный срыв», — отметил Вороняк, слова которого приводит ТАСС.