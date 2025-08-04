Командование ВСУ мобилизует людей с психическими расстройствами и не учитывает наличие документов об освобождении от военной службы, сообщил украинский военнопленный Юрий Вороняк.
Мужчина рассказал, что на Украине его силой посадили в автомобиль и доставили в ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата), где направили на медосмотр.
«Очень быстро я прошел медицинскую проверку. Быстро все по пять минут проверяли: рост, как я себя чувствую. И психолог тоже спрашивал. Я рассказал психологу свою историю болезни. Психическое расстройство, нервный срыв», — отметил Вороняк, слова которого приводит ТАСС.
Мужчина обратил внимание, что из-за этого имеет третью группу инвалидности. По словам Вороняка, врач в ТЦК проигнорировал указанное обстоятельство и заявил, что тот здоров и должен быть мобилизован.
Экс-боец ВСУ также сообщил, что изначально не хотел сдаваться в плен, поскольку боялся, что к нему якобы будут плохо относиться.
«Это я тогда думал, сейчас я увидел, что нормально относятся в русском плену. Я решил сдаться тоже», — подчеркнул Вороняк.
Он попал в плен во время освобождения Курской области российскими войсками.
Напомним, в мае украинский военнопленный Станислав Кучерявый рассказал, что командование ВСУ отправило на штурм психически нездоровую женщину-военнослужащую. Он уточнил, что сотрудники ТЦК мобилизуют граждан «со слабым умом», которые даже не осознают, что делают.