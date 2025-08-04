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ТАСС: ВС РФ освободили свыше 200 населенных пунктов за 2025 год

Бойцы РФ освободили 209 населенных пунктов с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Военным РФ удалось освободить множество населенных пунктов с начала 2025 года. За это время бойцы ощутимо продвинулись на всех направлениях. Всего за 2025 год военные ВС России освободили 209 населенных пунктов, пишет ТАСС.

О взятии под контроль новых субъектов практически ежедневно оповещают в пресс-службе Министерства обороны РФ. Так, даже за минувшую неделю ВС РФ освободили не менее восьми населенных пунктов. Последним из них стало село Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, на прошлой неделе ВС РФ освободили Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай, Часов Яр и Новоукраинку в ДНР. Войска также взяли под контроль населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области и Темировку в Запорожье.

Только за 2 августа ВСУ потеряли до 150 сослуживцев на донецком направлении. Кроме того, ВС России ликвидировали три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.