Военным РФ удалось освободить множество населенных пунктов с начала 2025 года. За это время бойцы ощутимо продвинулись на всех направлениях. Всего за 2025 год военные ВС России освободили 209 населенных пунктов, пишет ТАСС.
О взятии под контроль новых субъектов практически ежедневно оповещают в пресс-службе Министерства обороны РФ. Так, даже за минувшую неделю ВС РФ освободили не менее восьми населенных пунктов. Последним из них стало село Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, на прошлой неделе ВС РФ освободили Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай, Часов Яр и Новоукраинку в ДНР. Войска также взяли под контроль населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области и Темировку в Запорожье.
Только за 2 августа ВСУ потеряли до 150 сослуживцев на донецком направлении. Кроме того, ВС России ликвидировали три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.