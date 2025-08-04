ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец

«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — сказал «Клинок» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.