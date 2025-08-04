ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец

Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля.
«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — сказал «Клинок» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, успехи российских подразделений поднимают боевой дух бойцов.
«Слаженные действия артиллерии, штурмовых подразделений полка, и вообще всех подразделений дивизии дали свой эффект. Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались», — добавил «Клинок».
Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом — как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал «Северский Донец — Донбасс», затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава.
Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.