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ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские подразделения после освобождения российскими бойцами Часова Яра уже не могут устоять, рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона ВС РФ с позывным «Клинок».

Источник: © РИА Новости

Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля.

«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — сказал «Клинок» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, успехи российских подразделений поднимают боевой дух бойцов.

«Слаженные действия артиллерии, штурмовых подразделений полка, и вообще всех подразделений дивизии дали свой эффект. Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались», — добавил «Клинок».

Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом — как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал «Северский Донец — Донбасс», затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава.

Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.