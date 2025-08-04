МО сообщило о завершении зачистки окраин освобожденного Часова Яра

Российские войска 31 июля освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике. РФ удалось полностью зачистить окраины населенного пункта. Боевики ВСУ отступили в направлении Константиновки. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
Как уточняется, войскам РФ приходилось действовать и пешком, и на боевых машинах. В первую очередь, говорится в материале, военные взяли канал «Северский Донец — Донбасс».
«Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем», — пояснил командир штурмового взвода с позывным «Дым».
Стало известно, что боевики ВСУ рыли тоннели из подвалов, над которыми располагались многоэтажные дома. Так они прятались в Часовом Яре. По предварительным данным, армия Украины лишилась 7,5 тысячи человек в ходе боев за город.