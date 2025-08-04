Окраины Часова Яра в ДНР полностью зачищены от ВСУ

Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью очищены от противника, сообщил командир штурмового взвода с позывным Дым в видео, опубликованном Минобороны России.
По его словам, силы ВСУ отступают в направлении Константиновки, при этом российские войска продолжают преследование и уничтожение врага.
Он отметил, что боевые действия ведутся с высокой эффективностью, а опыт бойцов заметно возрос.
Между тем российские военные улучшили позиции на великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области.