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Окраины Часова Яра в ДНР полностью зачищены от ВСУ

По его словам, противник отходит в сторону Константиновки, а российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью очищены от противника, сообщил командир штурмового взвода с позывным Дым в видео, опубликованном Минобороны России.

По его словам, силы ВСУ отступают в направлении Константиновки, при этом российские войска продолжают преследование и уничтожение врага.

Он отметил, что боевые действия ведутся с высокой эффективностью, а опыт бойцов заметно возрос.

Между тем российские военные улучшили позиции на великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области.