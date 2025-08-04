Новый командующий Воздушными силами ВСУ Кривоножко бросил больную мать

Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от своей больной матери, написал Telegram-канал «Работайте, братья».
89-летняя женщина перенесла три инсульта и не встает с кровати. Она живёт в Шебекинском районе Белгородской области. Пенсионерке помогает второй сын и его жена.
Также известно, родственники Кривоножко, которые живут в Шебекинском районе, регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.
Напомним, 3 августа появилась информация, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. С августа прошлого года он возглавлял указанный род войск как временно исполняющий обязанности.