Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый командующий Воздушными силами ВСУ Кривоножко бросил больную мать

89-летняя мать генерал-лейтенанта ВСУ Кривоножко живёт в Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от своей больной матери, написал Telegram-канал «Работайте, братья».

89-летняя женщина перенесла три инсульта и не встает с кровати. Она живёт в Шебекинском районе Белгородской области. Пенсионерке помогает второй сын и его жена.

Также известно, родственники Кривоножко, которые живут в Шебекинском районе, регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.

Напомним, 3 августа появилась информация, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. С августа прошлого года он возглавлял указанный род войск как временно исполняющий обязанности.