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Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом 4 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве утончили, что удар был осуществлен в ночной время по заданным координатам. В данной операции были применены авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Отмечается, что после полученного от разведки подтверждения об уничтожении цели, экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета.

В Минобороны 3 августа сообщили, что подразделения Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ типа «Баба Яга» на ореховском направлении Запорожской области.

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