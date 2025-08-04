Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации

В ведомстве утончили, что удар был осуществлен в ночной время по заданным координатам. В данной операции были применены авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Отмечается, что после полученного от разведки подтверждения об уничтожении цели, экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны 3 августа сообщили, что подразделения Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ типа «Баба Яга» на ореховском направлении Запорожской области.