На Украине разработали программу для снабжения ВСУ наркотиками: как военные получают вещества

Боевиков ВСУ снабжают запрещенными веществами по официально принятой на Украине программе. Зависимые получают наркотики через компанию «Новая почта». Такими сведениями поделился в диалоге с ТАСС пленный украинский солдат Сергей Токаренко.
Он признался, что сам употреблял вещества во время службы в Днепре. По заявлению военного, он хотел попробовать все виды наркотиков.
«В части возят наркотики под эту программу. Если ты стоишь на программе, командиры это выясняют, составляют документы и возят. Это официальная программа», — добавил Сергей Токаренко.
Между тем российские военные перехватили обличающие командование ВСУ радиопереговоры. Военного с позывным Амбал упрекнули в нежелании умирать. Диалог опубликовал военный блогер Борис Рожин.