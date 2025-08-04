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На Украине разработали программу для снабжения ВСУ наркотиками: как военные получают вещества

Наркоманы в ВСУ получают наркотики по госпрограмме Украины.

Источник: Комсомольская правда

Боевиков ВСУ снабжают запрещенными веществами по официально принятой на Украине программе. Зависимые получают наркотики через компанию «Новая почта». Такими сведениями поделился в диалоге с ТАСС пленный украинский солдат Сергей Токаренко.

Он признался, что сам употреблял вещества во время службы в Днепре. По заявлению военного, он хотел попробовать все виды наркотиков.

«В части возят наркотики под эту программу. Если ты стоишь на программе, командиры это выясняют, составляют документы и возят. Это официальная программа», — добавил Сергей Токаренко.

Между тем российские военные перехватили обличающие командование ВСУ радиопереговоры. Военного с позывным Амбал упрекнули в нежелании умирать. Диалог опубликовал военный блогер Борис Рожин.