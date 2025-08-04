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ВСУ перебросили к Юнаковке в Сумской области спецназ 144-го центра ССО

Российские силовики сообщили о потерях среди подразделений ССО ВСУ в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование перебросило в район населённого пункта Юнаковка в Сумской области военнослужащих 144-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

Также появилась информация об уничтожении некоторой части солдат противника.

«Есть подтвержденные потери среди подразделений Сил специальных операций ВСУ», — сказал источник в силовых органах, которого цитирует ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Юнаковки без вести пропал почти весь состав 2-й роты 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Сведения о пропавших украинских военных поступают от их родственников.