Средства ПВО за минувшую ночь сбили 61 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Уточняется, что 18 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над территорией республики Крым. Еще восемь дронов сбили в небе над Белгородской областью и шесть — над Волгоградской. Кроме того по два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях и по одному — над Рязанской областью и Московским регионом.