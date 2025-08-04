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Средства ПВО за минувшую ночь сбили 61 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью уничтожили 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом утром 4 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 18 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над территорией республики Крым. Еще восемь дронов сбили в небе над Белгородской областью и шесть — над Волгоградской. Кроме того по два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях и по одному — над Рязанской областью и Московским регионом.

Минобороны РФ 3 августа сообщило, что силы ПВО за два часа, в период с 21:00 по 23:00 мск, сбили 11 украинских дронов над регионами России. В ведомстве подчеркнули, что все обезвреженные беспилотники относились также к самолетному типу.

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