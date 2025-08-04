Средства ПВО за минувшую ночь сбили 61 БПЛА ВСУ над территорией РФ

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что 18 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над территорией республики Крым. Еще восемь дронов сбили в небе над Белгородской областью и шесть — над Волгоградской. Кроме того по два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях и по одному — над Рязанской областью и Московским регионом.
Минобороны РФ 3 августа сообщило, что силы ПВО за два часа, в период с 21:00 по 23:00 мск, сбили 11 украинских дронов над регионами России. В ведомстве подчеркнули, что все обезвреженные беспилотники относились также к самолетному типу.