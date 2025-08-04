Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 — над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 — над акваторией Черного моря, 11 — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской областью, 8 — над Белгородской, 6 — над Волгоградской областью. Также по два дрона сбиты над Брянской и Ростовской областями, по одному — над территорией Московского региона и Рязанской области.

Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.

В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ дрон. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше